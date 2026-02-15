В Подмосковье завели дело после того, как женщине на голову рухнула наледь

В подмосковной Ивантеевке возбуждено уголовное дело после того, как на женщину упала сосулька с крыши здания. Пострадавшую 40-летнюю женщину госпитализировали, ее состояние стабильно.

Следственный отдел по городу Пушкино Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области возбудил дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования следователи проводят допросы, допрашивают свидетелей, а также устанавливают лиц, ответственных за очистку кровли от снега и наледи.

По информации администрации Пушкинского городского округа, здание, с крыши которого упала сосулька, принадлежит юридическому лицу, не связанному с муниципалитетом. В ведомстве также отметили, что проверяют, насколько своевременно собственники принимали меры по уборке снега и льда с крыши. Параллельно с этим Пушкинская городская прокуратура начала свою проверку.