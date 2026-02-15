Бонд снова в моде

Максимальный объем средств с лета 2025 года вложили международные инвесторы в фонды облигаций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток инвестиций за минувшую неделю составил $25,4 млрд. Инвесторы скупают низкорисковые активы в условиях высокой неопределенности относительно политики США. При этом растут вложения не только в долларовые бонды, но и в номинированные в валютах развивающихся стран.

Международные инвесторы активно скупают облигации. По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (BofA, учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивший во все мировые фонды облигаций за неделю, закончившуюся 11 февраля, составил $25,4 млрд. Это на 10,6% выше показателя предшествующей недели и максимальный результат с августа 2025 года. Текущая неделя стала 40-й подряд, когда международные инвесторы наращивали вложения в такие фонды. Суммарный объем инвестиций за это время превысил $720 млрд.

Высокий интерес к облигациям обусловлен уверенным ростом их цен.

С начала 2026 года индекс Bloomberg US Aggregate Bond (агрегированный индекс американских облигаций) показал рост на 1,3%, аналогичный европейский индекс Pan-European Aggregate Bond Index поднялся на 1,4%. При этом, как отмечается в отчете BofA, акции биржевого фонда ETF PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF, инвестирующего в долгосрочные казначейские облигации США с нулевым купоном, прибавили 4%. За то же время индекс NASDAQ снизился почти на 3%, а S&P 500 потерял 0,14%. По словам директора департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслана Клышко, происходит тактическое повышение интереса мировых инвесторов к защитным активам из-за роста волатильности в рисковых сегментах, консолидации в металлах и признаков замедления экономики.

Впервые с начала года все категории облигационных фондов зафиксировали чистые привлечения средств инвесторов, но не везде они выросли.

В основном спросом, как и прежде, пользуются фонды, ориентированные на корпоративные облигации инвестиционного уровня (IG Bond).

По итогам недели чистые привлечения в этот сегмент составили $14,1 млрд, что на 18% выше показателя предшествующей недели. Приток средств в эту категорию продолжается 42 недели подряд.

Больший интерес начали вызывать долговые инструменты развивающихся стран (Emerging Markets, EM). За минувшую неделю такие фонды привлекли $2,3 млрд — это почти в три раза больше объема средств, выведенного неделей ранее и лучший результат в этом году. Из-за продаж в предыдущие недели доля облигаций в портфелях мировых инвесторов оказалась сильно занижена. Теперь же, как отмечает независимый макростратег и портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, происходит обратное движение средств, направленное на частичное сокращение недовеса таких бумаг. «Неопределенность в политике США и ослабление доллара частично способствовали перетоку средств на развивающиеся рынки»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

Всплеск интереса мировых инвесторов отмечается и к другим категориям фондов, в том числе ориентированным на US Treasuries ($4,1 млрд) и инфляционные облигации ($1,2 млрд).

Спрос на такие бумаги вырос, несмотря на сильные данные по занятости в США. В январе безработица в стране снизилась на 0,1 процентного пункта, до 4,3%, аналитики рассчитывали на ее сохранение. «Январские данные по занятости оказались сильнее ожиданий, но есть важный момент: в возрастной группе 25–54 года экономика находится фактически близко к полной занятости»,— отмечает Алена Николаева. В таких условиях у ФРС особо нет пространства для агрессивного смягчения ДКП. Но сохранение ставки на высоком уровне — это негатив не для всех облигаций, качественный долг в таких условиях остается источником высокой доходности.

Устойчивость сложившихся на рынке тенденций будет зависеть от данных о динамике потребительских цен и риторики представителей ФРС США.

В случае ускорения инфляции, как отмечает Алена Николаева, под давлением окажутся долгосрочные облигации и приток средств в фонды замедлится. Предпосылками для ее роста может стать продолжающееся снижение курса доллара, который с начала года ослабил позиции к мировым валютам на 1,4%. «Активное схлопывание глобальной ликвидности в условиях расширения кредитных спредов сделает инвесторов осторожнее и разборчивее»,— отмечает госпожа Николаева.

Виталий Гайдаев