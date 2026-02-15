Российская станция зафиксировала самую низкую температуру на планете за сутки

Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала 14 февраля температуру воздуха –55,8°. Это самый низкий показатель на планете за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В десятку самых холодных мест на Земле за прошлые сутки вошли еще семь российских населенных пунктов: Илирней, Омолон и Баимка на Чукотке, а также Оймякон, Иэма, Делянкир и Верхоянск в Якутии.

Самая высокая за прошлые сутки температура была зафиксирована в аэропорту Каира (+42°), сказали ТАСС в Гидрометцентре. «С аналогичным температурным показателем в мировой топ-3 по жаре вошел город Бейра в Мозамбике, а в аэропорту столицы Нигера — Ниамее — жара окрепла до 40,7 градуса»,— рассказали специалисты.