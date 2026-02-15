ХК «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 8:1 в матче КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который прошел в Екатеринбурге. Счет в игре составил 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Нестеров, Коммерсантъ Фото: Сергей Нестеров, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» хет-трик оформил Даниэль Спронг, по одной шайбе забросили Семен Кизимов, Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин, Артем Каштанов и Данил Романцев. Единственная шайба «Металлурга» была заброшена Егором Яковлевым.

Это первая победа «Автомобилиста» над «Металлургом» в текущем сезоне. До этого три встречи выиграл магнитогорский клуб. В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» (87 очков) продолжает лидировать, «Автомобилист» (66 очков) занимает четвертое место.

Следующие матчи «Автомобилист» и «Металлург» проведут 17 февраля. Екатеринбургский клуб примет «Сочи».