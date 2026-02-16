Каток попал под сокращение

Рынок российской дорожно-строительной техники по итогам 2025 года показал резкий спад в результате стагнации жилищного и инфраструктурного строительства. Ситуацию усугубил относительно крепкий рубль, сделавший более выгодными модели китайских производителей. В 2026 году продажи, вероятно, останутся на том же уровне, а выход из кризиса ожидается только после 2028 года.

Продажи новой российской дорожно-строительной техники (ДСТ) на внутреннем рынке в 2025 году сократились на 27,5%, до 54,7 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ). Основная причина снижения спроса на рынке — стагнация жилого и инфраструктурного строительства, поясняет партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. По данным исследования Sherpa Group, темпы роста объема строительных работ в 2025 году (на 2,5%, до 18,8 трлн руб.) оказались минимальными за последние пять лет. «Меньше темп был только в первый год пандемии (2,1%)»,— уточняют аналитики.

Падение отгрузок российской ДСТ по итогам года, согласно «Росспецмашу», отмечается практически по всем основным видам техники. Наибольшее зафиксировано по каткам — на 47,9% год к году, до 136 штук. Спрос на мини-погрузчики снизился на 28,8%, краны-трубоукладчики, гусеничные бульдозеры — на 26,8%, автогрейдеры — на 25,5% (см. таблицу). Рост отгрузок отмечается только в сегменте экскаваторов-погрузчиков — на 34,9%, до 932 штук.

Отгрузки российской дорожно-строительной техники на внутренний рынок в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Вид техники Объем поставок (шт.) Изменение год к году (%) Краны-трубоукладчики 91 –27,8 Мини-погрузчики 738 –28,8 Фронтальные погрузчики 533 –20,3 Автогрейдеры 251 –25,5 Гусеничные бульдозеры 632 –26,8 Экскаваторы 185 –16,7 Экскаваторы-погрузчики 932 34,9 Катки 136 –47,9 Открыть в новом окне Источник: «Росспецмаш».

Ситуацию с продажами на рынке ДСТ также усугубляла высокая ставка ЦБ, которая привела к значительному снижению инвестиционной активности как машиностроителей, так и потребителей их продукции, напоминает Дмитрий Бабанский. Дополнительный негативный фактор — конкуренция с китайской техникой в условиях укрепляющегося рубля. Продажи импортной ДСТ в РФ также снизились, но не так резко, отмечает эксперт. «Импортная техника в некоторых сегментах стала более доступной или привлекательной по характеристикам, что оттянуло часть спроса на себя»,— добавляет господин Бабанский.

По мнению собеседников “Ъ”, реализацию новой ДСТ тормозили и распродажи изъятой лизинговой техники: пик прошел, но стоки у лизинговых компаний все еще находятся на высоком уровне (см. “Ъ” от 13 февраля). Источник “Ъ” уточняет, что на складах дилеров до сих пор остается китайская техника, завезенная в 2023 году. Как рассказывал “Ъ” гендиректор группы компаний UMG Константин Николаев, многие российские производители в 2025 году столкнулись с затовариванием, поскольку в кризисный для рынка момент не изменили свою бизнес-стратегию: продолжили формировать заделы (см. “Ъ” от 27 августа 2025 года).

По словам собеседника “Ъ”, предпосылок для резкого роста продаж ДСТ в этом году нет. Кризис на рынке, по мнению другого источника “Ъ”, продлится вплоть до 2028 года. Согласно прогнозу Дмитрия Бабанского, реализация ДСТ останется примерно на уровне 2025 года. «В 2026–2027 годах не ожидается заметного роста ввода жилья, особенно в сегменте многоквартирных домов, который остается под давлением высоких процентных ставок и ограниченного спроса. По инфраструктурной стройке оценки прежние: 2026 год, скорее всего, будет на уровне 2025 года»,— поясняет аналитик.

По оценке Sherpa Group, рост объема строительных работ в 2026 году, вероятно, окажется еще более сдержанным, чем в предыдущем: в оптимистичном сценарии показатель составит от 1% до 2,5% в сопоставимых ценах, в пессимистичном — будет в пределах 1%. Стимулировать рост, по мнению аналитиков, могут дальнейшее смягчение ключевой ставки и переход на стадию активного строительства крупных концессионных проектов в автодорожной сфере, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Наталия Мирошниченко