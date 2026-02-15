Эконадзор Ленобласти предупредил о возможном загрязнении атмосферы 16 и 17 февраля

В течение суток 16 и 17 февраля в Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета госэкоадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным учреждения, возможно загрязнение первой степени опасности для всех групп источников. В соответствии с законодательством, в таком случае предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, должны сократить эти выбросы на 15–20%.

При загрязненности воздуха, вызванной неблагоприятными метеоусловиями Роспотребнадзор рекомендует ограничить поездки на личном транспорте, сократить время пребывания на открытом воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, по мере возможности использовать системы кондиционирования и очистки воздуха, а также проводить ежедневную влажную уборку. Для снижения рисков можно промывать нос и горло при возвращении домой.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями ведомство советует иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Артемий Чулков