В Самарской области начата проверка после пожара на нефтескважине

Прокуратура и следствие начали проверку по факту пожара на нефтяной скважине в Нефтегорском районе Самарской области. Об этом сообщили ведомства в воскресенье, 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Нефтегорская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения трудового законодательства, в том числе законодательства об охране труда, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении контрольного органа.

Пожар на нефтяной скважине произошел около 11:00 (MSK+1), когда подрядная организация ремонтировала нефтяную скважину. В итоге загорелся подъемный агрегат.

В результате происшествия пострадали четверо работников в возрасте от 30 до 46 лет. Они госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу.

В настоящее время пожар на нефтяной скважине ликвидирован на площади 20 кв. м. Огонь тушили 19 человек и семь единиц техники.

Георгий Портнов