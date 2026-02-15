В Петербурге возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, где погибли три человека. Трагедия произошла в ночь на 15 февраля в поселке Песочный Курортного района, сообщила пресс-служба регионального СКР.

Сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома на улице Центральной поступило в МЧС в 3:50. Пожарные боролись с огнем более трех часов, ликвидировать открытое горение удалось лишь к 7:06. После разбора сгоревших конструкций под завалами обнаружили тела троих взрослых.

Следственный комитет Петербурга возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности более двух лиц. Ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены судебные экспертизы для выяснения причины возгорания.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что осмотр места происшествия продолжается, и следователи внимательно анализируют ситуацию. Обстоятельства случившегося пока уточняются.