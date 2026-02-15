В Ленобласти экстренные службы откачивают топливо из бензовоза после ДТП

На региональный автодороге 41К-016 в Лодейнопольском районе Ленинградской области бензовоз столкнулся с легковым автомобилем, цистерна дала капельную течь. Водителя легковушки передали врачам, ведутся работы по откачке топлива, сообщили в областном ГУ МЧС.

ДТП с участием бензовоза Iveco Киришской нефтебазы произошло в районе поселка Мехбаза. Прибывшие на место спасатели деблокировали и передали сотрудникам скорой помощи водителя автомобиля JAC, который не мог самостоятельно покинуть транспортное средство. Экипаж бензовоза не пострадал.

В район аварии направили резервную цистерну для перекачки бензина. Безопасность работ обеспечивают сотрудники и техника пожарно-спасательной части №33 Лодейнопольского района.

Артемий Чулков