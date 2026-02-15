Убытки страховщиков от волнений и беспорядков взлетели до $8 млрд

Убытки страховых компаний, связанные с потерями от забастовок, беспорядков и гражданских волнений (эту категорию страховщики обозначают как Strikes, Riots and Civil Commotion; SRCC), существенно выросли за последние годы — с менее чем $500 млн в 2012–2015 годах до $8,1 млрд в 2020–2024 годах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты страховой компании Howden Re.

В компании отмечают, что в последние годы растет число забастовок и беспорядков в западных странах, где большая часть имущества застрахована, это ведет к резкому росту потерь из-за SRCC. «Мы живем во времена повышенного риска»,— отметил Дэвид Фландро, глава подразделения Howden Re по отраслевому анализу и стратегическому консультированию. По его мнению, вспышки конфликтов и беспорядков в США, часто попадающие в новости в последнее время, «явно свидетельствуют о более широком тренде».

В рейтинге консалтинговой компании Verisk Maplecroft в категории страховых рисков из-за SRCC США занимают первое место среди развитых стран Запада и пятое место в целом, опережая такие страны, как Пакистан и Бангладеш. Как отмечает Bloomberg, уже около двух третей страховых компаний используют инструменты для моделирования политических рисков наряду с другими рисками (стихийные бедствия и др.), которые моделировали и ранее.

Яна Рождественская