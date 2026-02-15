В Ростовской области подорожали говядина и свинина

В Ростовской области за неделю выросли цены на говядину и свинину. Информация об этом опубликована в отчете Ростовстата.

Средняя стоимость говядины по региону выросла до 672,7 руб./кг. Наиболее доступна говядина в Волгодонске — 622,4 руб./кг и в Сальске — 628,3 руб./кг. Самые высокие цены в Таганроге — 711,8 руб./кг и в Ростове-на-Дону — 675,5 руб./кг.

Средняя стоимость килограмма свинины составляет 428,7 руб. Самая низкая цена на продукт в Ростове — 410,7 руб./кг, максимальная — в Таганроге, 453,15 руб./кг.

В тот же период незначительно подорожала неразделанная рыба, до 315,8 руб./кг. Наиболее доступные цены в Волгодонске, где килограмм рыбы можно приобрести за 286,7 руб. и в Таганроге — за 298,9 руб. Наиболее высокая стоимость зафиксирована в Шахтах — 333 руб./кг и в Сальске — 325,3 руб./кг.

Наталья Белоштейн