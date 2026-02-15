Бритни Спирс осталась без прав

Бритни Спирс продала права на все свои песни. Toxic, Baby One More Time и другие хиты ушли издательству Primary Wave за $200 млн, пишет BBC. Кроме синглов, в каталоге певицы девять студийных альбомов, выпущенных с 1999 года. За это время по всему миру продали больше 150 млн записей артистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

По данным Variety, в сделку вошли и авторские отчисления от песен, а также издательские права певицы. Генеральный директор продюсерской компании «Монолит» Антон Пронин считает, что для Бритни Спирс соглашение сложно назвать выгодным. По его мнению, сумма могла бы быть вдвое больше:

«Для западного рынка и для артиста уровня Бритни Спирс речь могла легко идти и о $500 млн. Она легендарная артистка, и возможно было бы получить еще какие-то бонусы. Ведь даже сама информация о том, что меняется правообладатель, очень серьезно повышает монетизацию этого каталога, как минимум в среднесрочной перспективе.

Был недавно кейс по продаже первого альбома Гуфа, который я выставлял на продажу за 100 млн руб. Там срок окупаемости и возврата денег — порядка 10-12 лет. Это один альбом, российский исполнитель и локальный рынок. Международный англоязычный рынок минимум раз в 20 больше, плюс больше самих активов. Корреляция там, наверное, х100 минимум, поэтому срок возврата $200 млн — порядка тех же 10-12 лет.

На самом деле это очень немного для интеллектуального капитала в авторских и смежных правах. Мы знаем срок их охраны — порядка 70 лет после смерти авторов, это много. С точки зрения вложений, на мой взгляд, $200 млн — совсем небольшие деньги».

Ранее Бритни Спирс заявляла, что не собирается продолжать музыкальную карьеру. В 2021-м певицу освободили от 13-летнего опекунства ее отца, который по условиям мог полностью контролировать ее жизнь. По словам артистки, он, в частности, запрещал ей заводить серьезные отношения с мужчинами и заставлял принимать сильнодействующие лекарства. Вместе с этим, отец распоряжался всеми финансами дочери.

Передача своего каталога Primary Wave для Бритни Спирс могла стать попыткой защититься от повторения подобных ситуаций в будущем, считает музыкальный продюсер и специалист по авторскому праву Павел Сурков:

«Может быть, в этой сделке есть еще какие-то условия и дополнительные выплаты, о которых мы не знаем. Не факт, что всё нам известно. Продешевила артистка или нет? На мой взгляд, цена не очень большая, эти деньги могут довольно быстро кончиться. Либо она хочет их во что-то инвестировать, и, может быть, заняться чем-то другим, бизнесом, например. Наверное, ей сейчас зачем-то понадобились деньги, и она решила окончательно поставить крест на той части своей карьеры. Может быть, Бритни Спирс когда-нибудь захочет вернуться в каком-то новом облике, спустя 5-10-15 лет. Она молода, и не надо на ней ставить крест.

Может быть, с будущим правообладателем у нее будут какие-то договоренности. На мой взгляд, это вполне логичный ход. Сейчас Бритни не собирается возвращаться в активный музыкальный мир. Да и надо сказать, что многие ее поздние туры вызывали довольно много критики со стороны экспертов.

Но, во всяком случае, из того, что она сделала за последние годы, мне безумно понравилась ее автобиография. В этой книге она предстает довольно трезвомыслящим человеком, который рефлексивно и, надо сказать, самокритично взирает на собственное творчество. Я надеюсь, что это трезвомыслие в ней победит, и дальнейшие ее и бизнес-, и человеческие решения будут осмысленными и перспективными».

Мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» вышли в 2023-м и разошлись тиражом в 2,5 млн экземпляров. В автобиографии певица рассказывает обо всей музыкальной карьере и 13-летнем опекунстве отца. Для издателя произведение стало самой быстро продаваемой аудиокнигой в истории. По данным Variety, по мемуарам собираются снимать байопик.

Фотогалерея Путь Бритни Спирс к успеху и свободе Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе Маккомб (штат Миссисипи) в семье школьной учительницы и повара. С раннего детства будущая певица профессионально занималась художественной гимнастикой, участвовала в соревнованиях штата. Затем училась в актерской школе Professional Performing Arts School в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Бритни Спирс В 1990 году Бритни Спирс прошла кастинг в детское шоу «Клуб Микки-Мауса», но из-за возраста продюсеры не приняли ее в состав ведущих. В передачу она попала только через три года. Ее соведущими стали Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг Фото: Walt Disney Pictures / REX / Shutterstock / Fotodom «Когда кто-то говорит мне, что я не могу что-то сделать, я сделаю это хотя бы чтобы доказать, что я могу»

В 1999 году после подписания контракта с Jive Records Бритни Спирс выпустила свой дебютный сингл, а затем и одноименный альбом «…Baby One More Time». Пластинка сразу попала на первое место в рейтинге Billboard 200, 51 неделю продержалась в верхней десятке и 60 недель — среди 20 наиболее популярных. Альбом стал 15-кратным платиновым и на сегодняшний день является самой успешной записью Бритни Спирс Фото: Shawn Baldwin / AP Успех первой пластинки позволил Бритни Спирс стать одной из самых популярных исполнительниц поп-музыки в мире. В 2000 году вышел второй альбом певицы «Oops!… I Did It Again». Он также дебютировал на вершине Billboard 200. В первую неделю были проданы рекордные 1,4 млн копий Фото: David Duprey / AP «Ложь, особенно если без нее не обойтись,— это мерзко. Еще хуже, когда ее смешивают с таким понятием, как вежливость» Фото: Hermann J. Knippertz / AP Бритни Спирс — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц современности. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, всего было продано более 100 млн копий ее альбомов по всему миру (без учета синглов) Фото: Marc Serota / Reuters Певица никогда не скрывала свою личную жизнь. Роман Бритни Спирс и ее партнера по «Клубу Микки-Мауса» певца Джастина Тимберлейка (на фото) длился несколько лет и стал одним из самых обсуждаемых в прессе. В 2004 году певица в Лас-Вегасе вышла замуж за друга детства Джейсона Александера. Однако брак аннулировали через 55 часов, сама Бритни Спирс заявила, что «не полностью отдавала себе отчет в серьезности происходившего» Фото: Reuters В начале 2000-х еще несовершеннолетнюю Бритни Спирс ставили в один ряд с уже состоявшимися к тому времени знаменитостями: Кайли Миноуг, Мадонной (на фото). Дружба с последней привела к увлечению Спирс каббалой. Однако позднее певица отреклась от этого учения Фото: Julie Jacobson / AP Бритни Спирс пробовала себя в бизнесе. Ее первая попытка на этом поприще — ресторан Nyla на Манхэттене, который она открыла в 2002 году. Позднее из-за скандалов о нарушении правил гигиены певица вышла из этого бизнеса. Кроме того, она запустила линию косметики и парфюмерии совместно с маркой Elizabeth Arden. Ее первые духи Curious были названы самым продаваемым ароматом в США в 2004 году. Сейчас журнал Forbes оценивает состояние певицы более чем в $60 млн Фото: Nick Ut / AP В 2004 году спустя несколько месяцев после знакомства Бритни Спирс сообщила о помолвке с рэпером и танцором Кевином Федерлайном (на фото). Отношения пары были запечатлены в реалити-шоу Britney & Kevin: Chaotic Фото: AP / Danny Moloshok В 2004 году Бритни Спирс заявила о перерыве в карьере. В том же году у нее родился сын Шон. После появления на свет Джейдена — второго ребенка от Кевина Федерлайна — Спирс подала на развод с требованием оставить детей при ней, а отцу разрешить посещать их. Скандал вокруг развода звездной пары, а также судебные процессы об опеке над детьми привлекали внимание общественности несколько лет. Из-за развившегося алкоголизма и пристрастия к наркотикам певицы в 2007 году суд постановил передать детей рэперу Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters «Учитесь смеяться над собой, это сильно облегчит вам жизнь и поможет найти общий язык с окружающими вас людьми. Ведь тот, кто не умеет смеяться над собой, не сможет развиваться» Фото: AP / Diane Bondareff Имя Бритни Спирс неразрывно связано со скандалами. Ей не раз грозил тюремный срок, но обвинения снимали. Широко известно о проблемах певицы с наркотиками. Она несколько раз проходила курс реабилитации, во время одного из которых появилась на публике побритой налысо Фото: Kevork Djansezian / AP Пожалуй, самым скандальным эпизодом карьеры Бритни Спирс до сих пор остается ее выступление на MTV Video Music Awards в 2007 году. Тогда певица впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Невооруженным глазом было заметно, что она не попадает в фонограмму, не успевает исполнять хореографию за танцовщиками. Тем не менее, певица продолжила выступления. В 2016 году Бритни выпустила свой девятый альбом «Glory» и заявила, что уже работает над следующей пластинкой. Ни одному из поздних альбомов певицы не удалось приблизиться к популярности первых записей Фото: Robert Galbraith / Reuters «Мой ребенок — вот моя религия»

На фото: Бритни Спирс со своими детьми Шоном и Джейденом Федерлайнами на премьере мультфильма «Смурфики-2», для которого она написала саундтрек Фото: AP «Я знаю, не каждый меня любит, но я такая, какая есть»

В ноябре 2020 года Бритни Спирс проиграла своему отцу суд по лишению его права на официальное опекунство певицы. Джейми Спирс стал опекуном своей дочери в 2008 году, когда у Бритни случился очередной нервный срыв и возникла необходимость реабилитации от наркотической зависимости. Без ведома опекуна певица не могла совершать крупные покупки, выходить замуж и рожать детей Фото: Lucas Jackson / Reuters Широкую популярность получило движение за прекращение опекунства над певицей #FreeBritney. В ноябре 2021 года суд в Лос-Анджелесе постановил освободить Бритни Спирс из-под опеки ее отца. Узнав о решении суда, певица заявила, что это лучший день в ее жизни Фото: AP / Chris Pizzello Следующая фотография 1 / 17 Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе Маккомб (штат Миссисипи) в семье школьной учительницы и повара. С раннего детства будущая певица профессионально занималась художественной гимнастикой, участвовала в соревнованиях штата. Затем училась в актерской школе Professional Performing Arts School в Нью-Йорке Фото: Из личного архива Бритни Спирс В 1990 году Бритни Спирс прошла кастинг в детское шоу «Клуб Микки-Мауса», но из-за возраста продюсеры не приняли ее в состав ведущих. В передачу она попала только через три года. Ее соведущими стали Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг Фото: Walt Disney Pictures / REX / Shutterstock / Fotodom «Когда кто-то говорит мне, что я не могу что-то сделать, я сделаю это хотя бы чтобы доказать, что я могу»

В 1999 году после подписания контракта с Jive Records Бритни Спирс выпустила свой дебютный сингл, а затем и одноименный альбом «…Baby One More Time». Пластинка сразу попала на первое место в рейтинге Billboard 200, 51 неделю продержалась в верхней десятке и 60 недель — среди 20 наиболее популярных. Альбом стал 15-кратным платиновым и на сегодняшний день является самой успешной записью Бритни Спирс Фото: Shawn Baldwin / AP Успех первой пластинки позволил Бритни Спирс стать одной из самых популярных исполнительниц поп-музыки в мире. В 2000 году вышел второй альбом певицы «Oops!… I Did It Again». Он также дебютировал на вершине Billboard 200. В первую неделю были проданы рекордные 1,4 млн копий Фото: David Duprey / AP «Ложь, особенно если без нее не обойтись,— это мерзко. Еще хуже, когда ее смешивают с таким понятием, как вежливость» Фото: Hermann J. Knippertz / AP Бритни Спирс — одна из самых коммерчески успешных исполнительниц современности. По данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, всего было продано более 100 млн копий ее альбомов по всему миру (без учета синглов) Фото: Marc Serota / Reuters Певица никогда не скрывала свою личную жизнь. Роман Бритни Спирс и ее партнера по «Клубу Микки-Мауса» певца Джастина Тимберлейка (на фото) длился несколько лет и стал одним из самых обсуждаемых в прессе. В 2004 году певица в Лас-Вегасе вышла замуж за друга детства Джейсона Александера. Однако брак аннулировали через 55 часов, сама Бритни Спирс заявила, что «не полностью отдавала себе отчет в серьезности происходившего» Фото: Reuters В начале 2000-х еще несовершеннолетнюю Бритни Спирс ставили в один ряд с уже состоявшимися к тому времени знаменитостями: Кайли Миноуг, Мадонной (на фото). Дружба с последней привела к увлечению Спирс каббалой. Однако позднее певица отреклась от этого учения Фото: Julie Jacobson / AP Бритни Спирс пробовала себя в бизнесе. Ее первая попытка на этом поприще — ресторан Nyla на Манхэттене, который она открыла в 2002 году. Позднее из-за скандалов о нарушении правил гигиены певица вышла из этого бизнеса. Кроме того, она запустила линию косметики и парфюмерии совместно с маркой Elizabeth Arden. Ее первые духи Curious были названы самым продаваемым ароматом в США в 2004 году. Сейчас журнал Forbes оценивает состояние певицы более чем в $60 млн Фото: Nick Ut / AP В 2004 году спустя несколько месяцев после знакомства Бритни Спирс сообщила о помолвке с рэпером и танцором Кевином Федерлайном (на фото). Отношения пары были запечатлены в реалити-шоу Britney & Kevin: Chaotic Фото: AP / Danny Moloshok В 2004 году Бритни Спирс заявила о перерыве в карьере. В том же году у нее родился сын Шон. После появления на свет Джейдена — второго ребенка от Кевина Федерлайна — Спирс подала на развод с требованием оставить детей при ней, а отцу разрешить посещать их. Скандал вокруг развода звездной пары, а также судебные процессы об опеке над детьми привлекали внимание общественности несколько лет. Из-за развившегося алкоголизма и пристрастия к наркотикам певицы в 2007 году суд постановил передать детей рэперу Фото: Toshiyuki Aizawa / Reuters «Учитесь смеяться над собой, это сильно облегчит вам жизнь и поможет найти общий язык с окружающими вас людьми. Ведь тот, кто не умеет смеяться над собой, не сможет развиваться» Фото: AP / Diane Bondareff Имя Бритни Спирс неразрывно связано со скандалами. Ей не раз грозил тюремный срок, но обвинения снимали. Широко известно о проблемах певицы с наркотиками. Она несколько раз проходила курс реабилитации, во время одного из которых появилась на публике побритой налысо Фото: Kevork Djansezian / AP Пожалуй, самым скандальным эпизодом карьеры Бритни Спирс до сих пор остается ее выступление на MTV Video Music Awards в 2007 году. Тогда певица впервые вышла на сцену после долгого перерыва. Невооруженным глазом было заметно, что она не попадает в фонограмму, не успевает исполнять хореографию за танцовщиками. Тем не менее, певица продолжила выступления. В 2016 году Бритни выпустила свой девятый альбом «Glory» и заявила, что уже работает над следующей пластинкой. Ни одному из поздних альбомов певицы не удалось приблизиться к популярности первых записей Фото: Robert Galbraith / Reuters «Мой ребенок — вот моя религия»

На фото: Бритни Спирс со своими детьми Шоном и Джейденом Федерлайнами на премьере мультфильма «Смурфики-2», для которого она написала саундтрек Фото: AP «Я знаю, не каждый меня любит, но я такая, какая есть»

В ноябре 2020 года Бритни Спирс проиграла своему отцу суд по лишению его права на официальное опекунство певицы. Джейми Спирс стал опекуном своей дочери в 2008 году, когда у Бритни случился очередной нервный срыв и возникла необходимость реабилитации от наркотической зависимости. Без ведома опекуна певица не могла совершать крупные покупки, выходить замуж и рожать детей Фото: Lucas Jackson / Reuters Широкую популярность получило движение за прекращение опекунства над певицей #FreeBritney. В ноябре 2021 года суд в Лос-Анджелесе постановил освободить Бритни Спирс из-под опеки ее отца. Узнав о решении суда, певица заявила, что это лучший день в ее жизни Фото: AP / Chris Pizzello Смотреть

Егор Парфенов