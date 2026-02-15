Бритни Спирс осталась без прав
на свои треки
Бритни Спирс продала права на все свои песни. Toxic, Baby One More Time и другие хиты ушли издательству Primary Wave за $200 млн, пишет BBC. Кроме синглов, в каталоге певицы девять студийных альбомов, выпущенных с 1999 года. За это время по всему миру продали больше 150 млн записей артистки.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
По данным Variety, в сделку вошли и авторские отчисления от песен, а также издательские права певицы. Генеральный директор продюсерской компании «Монолит» Антон Пронин считает, что для Бритни Спирс соглашение сложно назвать выгодным. По его мнению, сумма могла бы быть вдвое больше:
«Для западного рынка и для артиста уровня Бритни Спирс речь могла легко идти и о $500 млн. Она легендарная артистка, и возможно было бы получить еще какие-то бонусы. Ведь даже сама информация о том, что меняется правообладатель, очень серьезно повышает монетизацию этого каталога, как минимум в среднесрочной перспективе.
Был недавно кейс по продаже первого альбома Гуфа, который я выставлял на продажу за 100 млн руб. Там срок окупаемости и возврата денег — порядка 10-12 лет. Это один альбом, российский исполнитель и локальный рынок. Международный англоязычный рынок минимум раз в 20 больше, плюс больше самих активов. Корреляция там, наверное, х100 минимум, поэтому срок возврата $200 млн — порядка тех же 10-12 лет.
На самом деле это очень немного для интеллектуального капитала в авторских и смежных правах. Мы знаем срок их охраны — порядка 70 лет после смерти авторов, это много. С точки зрения вложений, на мой взгляд, $200 млн — совсем небольшие деньги».
Ранее Бритни Спирс заявляла, что не собирается продолжать музыкальную карьеру. В 2021-м певицу освободили от 13-летнего опекунства ее отца, который по условиям мог полностью контролировать ее жизнь. По словам артистки, он, в частности, запрещал ей заводить серьезные отношения с мужчинами и заставлял принимать сильнодействующие лекарства. Вместе с этим, отец распоряжался всеми финансами дочери.
Передача своего каталога Primary Wave для Бритни Спирс могла стать попыткой защититься от повторения подобных ситуаций в будущем, считает музыкальный продюсер и специалист по авторскому праву Павел Сурков:
«Может быть, в этой сделке есть еще какие-то условия и дополнительные выплаты, о которых мы не знаем. Не факт, что всё нам известно. Продешевила артистка или нет? На мой взгляд, цена не очень большая, эти деньги могут довольно быстро кончиться. Либо она хочет их во что-то инвестировать, и, может быть, заняться чем-то другим, бизнесом, например. Наверное, ей сейчас зачем-то понадобились деньги, и она решила окончательно поставить крест на той части своей карьеры. Может быть, Бритни Спирс когда-нибудь захочет вернуться в каком-то новом облике, спустя 5-10-15 лет. Она молода, и не надо на ней ставить крест.
Может быть, с будущим правообладателем у нее будут какие-то договоренности. На мой взгляд, это вполне логичный ход. Сейчас Бритни не собирается возвращаться в активный музыкальный мир. Да и надо сказать, что многие ее поздние туры вызывали довольно много критики со стороны экспертов.
Но, во всяком случае, из того, что она сделала за последние годы, мне безумно понравилась ее автобиография. В этой книге она предстает довольно трезвомыслящим человеком, который рефлексивно и, надо сказать, самокритично взирает на собственное творчество. Я надеюсь, что это трезвомыслие в ней победит, и дальнейшие ее и бизнес-, и человеческие решения будут осмысленными и перспективными».
Мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» вышли в 2023-м и разошлись тиражом в 2,5 млн экземпляров. В автобиографии певица рассказывает обо всей музыкальной карьере и 13-летнем опекунстве отца. Для издателя произведение стало самой быстро продаваемой аудиокнигой в истории. По данным Variety, по мемуарам собираются снимать байопик.