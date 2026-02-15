CNN: бывший помощник Трампа обсуждал с Эпштейном свержение папы Франциска

Стив Бэннон — правый политический активист, занимавший в 2017 году пост советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, обсуждал со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном способы нейтрализации или свержения папы римского Франциска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные из опубликованных в конце января документов по делу осужденного за сутенерство и секс-торговлю Эпштейна.

Господин Бэннон активно критиковал папу Франциска как противника своего консервативного и националистического движения, продвигаемого им в том числе в Европе.

Из опубликованных документов следует, что, например, в июне 2019 года господин Бэннон писал Эпштейну: «Свергнем Франциска». Он также перечислял тогдашнего папу римского среди враждебных политиков и объединений: «Клинтоны, Си (Цзиньпин.— “Ъ”), Франциск, ЕС», и писал, что тот поддерживает «глобалистские элиты». В документах есть упоминания того, как Эпштейн в шутку обещал пригласить папу к себе «на массаж», а позже писал, что пытается «организовать поездку папы на Ближний Восток».

Яна Рождественская