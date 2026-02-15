В ночь на 15 февраля на Земле началась вторая магнитная буря февраля, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Событие относят к слабым по мощности: пик активности пришелся около 5 утра по московскому времени и достиг уровня G1.3 по пятибалльной шкале.

Причиной возмущений стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная напротив Земли. При этом буря началась примерно на сутки раньше, чем ожидали специалисты. Предыдущая магнитная буря аналогичной силы была зарегистрирована 5 февраля, то есть перерыв между ними составил 10 суток.

Февраль 2026 года пока проходит спокойнее, чем январь, который стал рекордным по числу дней с магнитными бурями за последнее десятилетие. Основная активность в январе наблюдалась во второй половине месяца.