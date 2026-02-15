Умер один из создателей консолей Sega Хидэки Сато

Один из разработчиков консолей Sega и бывший директор компании Хидэки Сато умер 13 февраля в возрасте 77 лет. Он курировал создание моделей от SG-1000 до Dreamcast. Об этом сообщило издание Kotaku.

Фото: Yuriko Nakao YN / CP / Reuters Хидэки Сато

Хидэки Сато присоединился к компании в 1971 году. Он участвовал в разработке в том числе моделей Sega Master System и Mega Drive. Kotaku называет Хидэки Сато «отцом аппаратного обеспечения Sega». В 1989 году инженер был назначен директором отдела исследований и разработок Sega.

Sega была основана в 1960 году в Японии. Изначально компания специализировалась на производстве музыкальных автоматов. Первая 8-битная домашняя игровая приставка SG-1000 была выпущена в 1983 году. Через пять лет была представлена 16-битная Mega Drive. Игра Sonic the Hedgehog с синим ежом Соником была выпущена в 1991 году. Последняя приставка Sega Dreamcast вышла в 1998 году.