Politico: Эпштейн годами выстраивал отношения с известными хакерами

Осужденный за сутенерство и секс-торговлю финансист Джеффри Эпштейн годами активно взаимодействовал с хакерами и специалистами по кибербезопасности. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документы из опубликованных в конце января файлов Эпштейна.

В частности, из этих документов следует, что Эпштейн интересовался двумя крупнейшими конференциями, связанными с хакерством и кибербезопасностью,— DEFCON и Black Hat. При этом неизвестно, посещал ли он сам когда-нибудь эти мероприятия.

Также Эпштейн активно переписывался со многими специалистами по кибербезопасности и хакерству, интересуясь самыми разными вопросами — от способов удаления информации о себе из поисковиков до сетевой безопасности. В частности, он общался с Паблосом Холманом — бывшим хакером и основателем венчурного фонда Intellectual Ventures. Еще один известный хакер, переписывавшийся с финансистом,— Винченцо Иоццо. Они даже планировали личные встречи. Состоялись ли они — неизвестно.

Яна Рождественская