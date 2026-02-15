«Рубио отметил Валентинов день попыткой одним поцелуем помириться с Европой»

Мировые медиа широко освещают речь на Мюнхенской конференции по безопасности, с которой выступил Марко Рубио. Все комментаторы отметили и подчеркнуто дружелюбный по отношению к Европе тон выступления госсекретаря США, и то, что этот тон маскировал неизменность позиции Вашингтона, которая уже привела к кризису в трансатлантических отношениях. Китайские же наблюдатели порекомендовали Европе поискать себе других партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Alex Brandon, Pool / AP Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности

Financial Times (Лондон, Великобритания) «Лучшее, на что мы могли надеяться»: мюнхенский призыв Рубио к единству не сумел убедить Европу Притом что тон Рубио был куда вежливее тирады президента США Джей Ди Вэнса, произнесенной на той же трибуне год назад… суть послания США почти не изменилась… Европейские представители отметили, что во многих отношениях речь Вэнса было легче воспринять: она была настолько откровенно агрессивная, что ответом на нее сплочение Европы было гарантировано… Более мягкий тон Рубио позволил наиболее оптимистично настроенным голосам в Европе продвигать мысль о том, что с Америкой все еще можно вести дела как обычно.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Мюнхенская вежливость Рубио — ложная надежда для Европы Европейцы, слушавшие госсекретаря США Марко Рубио, вместе выдохнули с облегчением, услышав его успокоительное выступление… Такая реакция — ошибка. Вежливость Рубио не должна никого успокаивать. Ничего не изменилось в подходе США… Все фундаментальные проблемы, с которыми европейские союзники Америки давно сталкиваются в том, что касается прекращения их зависимости от ненадежного, если вовсе не хищнического, гегемона, сохраняются. Хороший знак заключается в том, что европейцы более не живут в стадии отрицания своего тяжелого положения.

Foreign Policy (Вашингтон, США) «Успокаивающее» восстановление отношений Рубио Марко Рубио отметил Валентинов день попыткой одним поцелуем помириться с Европой… Его послание было тем, что Европа действительно хотела услышать… Многие… сказали, что были «успокоены» его речью. Но Рубио посвятил значительную часть своего выступления повторению тезисов, которые выдвинул Вэнс годом ранее… Он также подчеркнул отход администрации Трампа от многосторонности… Во многом это было старым вином, перелитым в новую бутылку. И чуть охлажденным

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Американская кампания обаяния маскирует более жесткий подход к Европе Представители администрации Трампа продемонстрировали очевидную теплоту, даже дружелюбие, по отношению к своим европейским союзникам… Но само по себе послание было бескомпромиссным: «Присоединитесь к кампании Дональда Трампа по изменению мира в интересах США, или прочь с дороги»… Притом что Рубио попал в нужные ноты, его поездка в воскресенье в Венгрию и Словакию, страны—члены ЕС и НАТО, которые дрейфуют в более националистическом и пророссийском направлении, сама по себе является важным (для Европы.— “Ъ”) сигналом.

Global Times (Пекин, Китай) Рубио предложил «успокаивающие» заявления, но не дал никаких существенных обязательств, нужных Европе Судя по заявлениям американских чиновников, политика США в отношении Европы все больше характеризуется волатильностью, непоследовательностью и трансакционным подходом. Вашингтон сейчас более заинтересован в извлечении выгод из своих союзнических отношений, чем в предоставлении своим союзникам надежных гарантий безопасности. Это не только ухудшает трансатлантические отношения, но и создает более серьезные проблемы для более широкой системы альянсов, лежащих в основе американской гегемонии. Что важнее, это обнажает растущую нестабильность и хрупкость основ американского мирового лидерства… В условиях меняющегося (геополитического.— “Ъ”) ландшафта Европа должна думать рационально и глубоко о сути своей стратегической автономии и о том, как продвигать ее. Пытаясь справиться с проблемами в области экономики, геополитики и безопасности, Европа должна четко определить то, с кем в мире ей надо развивать сотрудничество.

