В СПЧ предложили освободить половину осужденных в России женщин

В России следует амнистировать половину осужденных за нетяжкие преступления женщин, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, для государства и общества «гораздо дороже и опаснее такую женщину содержать в местах лишения свободы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я говорю про женщин, которые впервые совершили преступление, или даже не впервые, но это не тяжкое преступление, особенно у которых дети. Есть исследования, правда, не в нашей стране, которые говорят, что если мама была в тюрьме, ребенок с большей вероятностью будет вести преступную деятельность потом»,— сказала госпожа Меркачева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Евы Меркачевой, ребенок из семьи с осужденной матерью «пребывает в тяжелой обиде, ему будет нужна социальная, психологическая и прочая коррекция». «Мне кажется, нужно дать шанс один раз, чтобы она осознала и поняла — ее отпустить по амнистии»,— заключила член СПЧ.

8 марта 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. В список помилованных вошли беременные женщины и матери несовершеннолетних детей, а также те, чьи родственники участвуют в военной операции на Украине.