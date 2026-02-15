В Петербурге Porsche перелетел канал и врезался в ограду Летнего сада

В Санкт-Петербурге Porsche Cayenne пробил ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и врезался в ограждение Летнего сада. 19-летний водитель не пострадал. Четверо пассажиров, 17, 18 и 19 лет получили травмы средней степени тяжести. Их госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 5:30 мск. Автомобиль двигался от Невского проспекта в сторону Итальянской улицы. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, однако он продолжил движение и увеличил скорость. «Внешние признаки водителя указывали на его опьянение»,— отмечается в пресс-релизе МВД.

От медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Водитель праздновал с друзьями день рождения, пишет «Фонтанка». МВД проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.