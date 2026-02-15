Трех детей госпитализировали после падения снега с крыши корта в Югре

В городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа трое детей пострадали из-за схода снега с крыши спортивного корта. Об этом сообщил глава Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов в Telegram-канале.

Дети обратились за медицинской помощью, после чего им провели полный комплекс обследований, включая инструментальные исследования и консультации профильных специалистов. По итогам осмотров двоих несовершеннолетних перевели в Сургутскую клиническую травматологическую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. Третий ребенок был госпитализирован в Лянторскую городскую больницу.

Роман Паськов уточнил, что состояние всех троих детей оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в профильных отделениях комплексов в полном объеме. Следственные органы региона ведут проверку обстоятельств происшествия.