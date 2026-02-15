«Стоун» построит малоэтажный комплекс во Всеволожске

ГК «Стоун» получило положительное заключение проектной документации на строительство малоэтажного комплекса во Всеволожском районе Ленобласти. Как сообщили в компании, на территории южнее от ЖК Grna Lund возведут около 150 тыс. кв. м жилья и инфраструктуры — 11 малоэтажных корпусов, школу, детский сад, два паркинга, котельные и два многофункциональных комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для компании это первый проект такого масштаба, рассказали в ГК. Сдача проекта пойдет в четыре этапа, начало реализации первого запланировано на этот год. Объем инвестиций в строительство и цены, по которым планируется продавать жилье, в компании не уточняют.

Общие вложения в проект могут составить от 20 млрд руб, полагает генеральный директор Kronung Филипп Шраге.

«Малоэтажный микрорайон комфорт-класса с продуманной средой востребован на сдержанном рынке 2026 года, где спрос уйдет в ликвидные локации», — считает он.

«По итогам 2025 года средняя цена во Всеволожском районе составила 179 тыс. руб./кв. м, в Всеволожске в декабре — 171 тыс. руб./кв. м при семи ЖК в продаже»,— отметила Ксения Федорова, аналитик-консультант NF Group.

Александра Хренкова