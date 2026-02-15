Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пензенская прокуратура начала проверку после обрушения крыши дома в Сурске

Вчера, 14 февраля, в Сурске произошло частичное обрушение крыши в семиквартирном одноэтажном доме на ул. Мичурина. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Фото: Прокуратура Пензенской области, Коммерсантъ

Прокурор Городищенского района Михаил Мартышков отправился на место происшествия для проведения проверки. Ведомство изучит все детали случившегося.

При наличии оснований прокуратура рассмотрит вопрос о мерах реагирования. Ведомство следит за восстановлением прав жильцов.

Нина Шевченко