Коммунальщики отложили ремонт прорванной трубы на Маршала Казакова из-за мороза

Во дворе дома 32 улице Маршала Казакова в Красносельском районе Санкт-Петербурга кипяток из прорванной трубы третий день заливает детскую площадку. Об этом 15 февраля рассказали в соцсетях местные жители.

Фото: соцсети

По их словам, заявку в аварийную службу подали еще 13 февраля, однако никакой реакции не последовало. Жильцы полагают, что проблема в строительном заборе, который установили над теплотрассой — из-за него не получается подойти к месту прорыва и устранить дефект.

Информация о происшествии стала распространяться в СМИ. После этого в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили 78.ru, что знают об аварии с 13 февраля. При этом диагностические работы обещают провести только 16 февраля, ссылаясь на сильные морозы. Место прорыва, включая детскую площадку, уже огородили.

По предварительным данным, дефект возник на трубопроводе диаметром 80 мм. Если информация подтвердится, ремонт займет около восьми часов и пройдет без отключений — подачу отопления и горячей воды в близлежащие здания ограничивать не планируют.

Артемий Чулков