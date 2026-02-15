Нижегородка потеряла 4,5 млн рублей после переписки на сайте знакомств

Жительница Павловского района Нижегородской области потеряла 4,5 млн руб., познакомившись в интернете с мошенниками, выдававшими себя за «успешного бизнесмена и опытного трейдера». Как сообщили в полиции, аферисты несколько месяцев пытались выманить у нижегородки ее сбережения.

Сначала ее уговорили взять кредит и отдать наличные курьеру. После этого от нее требовали новые переводы, чтобы «разблокировать счета», заплатить «страховку» и вернуть доступ к «инвестиционному счету». Все это время нижегородка оформляла кредиты, занимала деньги у родственников и знакомых.

В итоге она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Репин