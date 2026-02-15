История Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности — ежегодное неформальное мероприятие для обсуждения вопросов международной безопасности и урегулирования конфликтов с участием политиков, дипломатов и военных.

Впервые мероприятие состоялось в 1963 году в Мюнхене (ФРГ) и называлось Конференция по военным вопросам. Инициатором стал Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин, немецкий публицист, член антинацистского Сопротивления. Целью мероприятия он видел предотвращение военных конфликтов в Европе. В первой конференции участвовало около 60 человек, в основном представители стран НАТО.

Со дня основания конференция проводилась ежегодно (кроме 1991 и 1997 годов). До окончания холодной войны основными ее участниками были политики, эксперты и военные стран НАТО.

Важной вехой стал 1992 год, когда к конференции присоединились участники из Восточной Европы и бывшего СССР. В 1990-е к формату присоединились КНР, Индия и Япония, а его повесткой стало обсуждение безопасности во всем мире. Представители России впервые посетили мероприятие в 1995-м.

С 1999 года конференция проходит в открытом формате, а с 2001-го ее документы публикуются на официальном сайте.

В 2007 году громким событием форума стало выступление президента РФ Владимира Путина, который в программной речи раскритиковал однополярную модель мироустройства и доминирование США в глобальной политике.

В 2021 году мероприятие проходило в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Тогда же президент США Джо Байден заявил о «возвращении Америки» и готовности защищать Европу.

С февраля 2022 года Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции. МИД РФ заявил, что она «превратилась в сугубо трансатлантический форум, утратила инклюзивность и объективность».