В Самарской области четверо пострадали на пожаре на нефтяной скважине

В Самарской области четыре человека пострадали в результате пожара на нефтяной скважине. Сообщение о происшествии в Нефтегорском районе поступило на пульт оперативных служб в 11:06 (MSK+1) в воскресенье, 15 февраля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Установлено, что во время обслуживания скважины, которая находится на ремонте, загорелся подъемный агрегат для ремонта оборудования в пяти км к северо-востоку от Нефтегорска. Пожар на площади 20 кв. м ликвидировали в 11:56.

Погибших нет. Пострадали четверо: мужчины в возрасте от 30 до 46 лет. Они госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу. Огонь тушили 19 человек и семь единиц техники.

Георгий Портнов