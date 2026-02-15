NYT сообщила о масштабном наращивании ядерного потенциала Китая

Китай активно расширяет свои ядерные мощности, сообщает The New York Times, проанализировав спутниковые снимки объектов страны.

На объекте в долине Цзытун провинции Сычуань заметны новые бункеры и укрепления, а также признаки работы с опасными материалами. Эксперты полагают, что сооружения могут использоваться для испытаний взрывчатки, однако точное назначение модернизации остается неизвестным. «Мы не знаем, сколько боеголовок было произведено, но видим расширение завода», — отметил физик Хуэй Чжан, подчеркнув ограниченность информации спутниковых снимков.

Кроме того, изменился объект в долине Пиндун, где, по мнению аналитиков, изготавливают плутониевые сердечники ядерных боеголовок. На территории появились новые вентиляционные системы и сооружения для отвода тепла. «Изменения, которые мы видим на этих объектах, соответствуют цели Китая стать глобальной сверхдержавой. Ядерное оружие — неотъемлемая часть этого», — заявил эксперт по геопространственной разведке Ренни Бабиарз.

По данным Пентагона, к концу 2024 года КНР обладала более чем 600 боеголовками, прогнозируется рост до тысячи к 2030 году. NYT также отметила, что крупный арсенал может укрепить позиции Пекина по Тайваню. Бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Чейз считает, что Китай стремится быть «в значительной степени невосприимчивым» к ядерному принуждению США.

Заместитель госсекретаря США Томас ДиНанно обвинил 6 февраля Китай в тайных ядерных испытаниях, в том числе в 2020 году. Китай отверг обвинения, назвав их «раздуванием так называемой китайской ядерной угрозы».