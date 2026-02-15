Прокуратура выясняет, как в Саратове ребенок упал в канализационный люк

Прокуратура Октябрьского района Саратова начала проверку по сообщениям о падении ребенка в канализационный люк. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: прокуратура Саратовской области

По предварительным данным, инцидент произошел 14 февраля в районе пересечения улиц Ульяновской и Вольской. Ребенок получил травмы. По версии ведомства, должностные лица не приняли необходимые меры безопасности.

Прокуратура проводит расследование для выяснения обстоятельств падения. По итогам проверки определят необходимость принятия мер реагирования.

Нина Шевченко