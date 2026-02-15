Уверенность живет три года

Самый сложный период в отношениях сотрудника и работодателя наступает спустя три года после трудоустройства. Такой вывод сделали аналитики кадрового агентства Happy Job. Компания поделилась результатами исследования с “Ъ FM”.

Пик лояльности работника приходится на первый год сотрудничества, далее его заинтересованность постепенно снижается. Через три года большинство специалистов начинают переосмыслять свои карьерные перспективы в компании. Ситуацию часто усугубляет тот факт, что многие работодатели склонны уделять меньше внимания опытным кадрам, фокусируясь на новичках.

Сотрудники, сумевшие преодолеть этот кризис, становятся лояльнее и, как правило, остаются в фирме надолго. При этом инвестировать в опытных работников намного дешевле, чем искать новых им на замену, уверена основатель Студии HR-решений Мария Алексеева:

«Стоимость подбора и адаптации колоссальная. Для компании совершенно точно выгоднее удерживать сотрудников, трансформировать их функционал и развивать внутри. Это однозначно дешевле, даже если они будут инвестировать в дополнительные знания и обучать свой персонал.

Но нужно понимать, что кадровая политика должна быть сбалансированной. Стагнировать тоже не совсем корректно, и всегда должен быть определенный процент специалистов, которые приходят с рынка и могут приносить новые технологии. Это обязательно для сохранения такой живой внутренней конкуренции управляемой.

При этом сотрудники 1990-х и 2000-х годов рождения изначально очень ценят определенный уровень свободы. Те структуры, которые не способны сбалансировать их полномочия и возможности, конечно, теряют таких людей в первые полгода. Вместе с тем это потенциал, потому что они мыслят по-другому и приходят с совершенно другими знаниями. Это потенциал компании для того, чтобы соответствовать рынку, тенденциям. Ведь именно эти ребята сейчас являются и нашими покупателями, с одной стороны, а, с другой, работниками, которые станут развивать экономику».

По данным Happy Job, в последнее время средняя продолжительность сотрудничества работника с компанией непрерывно падает. Если в 2023-м она составляла почти четыре с половиной года, то к 2025-му снизилась до трех лет. Впрочем, ситуация уже начинает меняться. В 2026-м условия на рынке уже диктуют работодатели, а не соискатели, заметил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Если мы говорим о ситуации в России полтора года назад и сейчас, то она просто радикально поменялась. Ранее у нас был рынок сотрудника или рынок соискателя, а сейчас, если мы говорим про "белых воротничков", то это рынок работодателя. Соотношение количества резюме на одну вакансию рекордное за 10 лет.

Самое главное — уже понятно, что перспективы для "белых воротничков" крайне неблагоприятные. В условиях резкого повышения налоговой нагрузки на бизнес, в условиях, когда, к сожалению, мы видим достаточно существенное сжатие спроса, компании вынуждены переходить к определенной оптимизации расходов на персонал. Здесь критически важно осуществлять сокращения таким образом, чтобы сохранить лояльное ядро компании. Так что, мне кажется, вопрос лояльности в 2026 году будет чрезвычайно важным».

Россияне до 25 лет в среднем меняют работу раз в год, после 45 — раз в пять лет. Лишь 13% сотрудников остаются на одном месте дольше семи лет. Такие данные приводит HeadHunter в своем исследовании рынка труда за 2025 год.

