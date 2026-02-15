Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Чувашии из-за снега обрушился навес автостанции села Аликово

В селе Аликово Аликовского района Чувашии в ночь на 15 февраля обрушился навес автостанции из-за снега, сообщает прокуратура республики.

Фото: Прокуратура Чувашской Республики

В результате происшествия пострадал припаркованный маршрутный автобус Ford Transit, а также были повреждены электропровода.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения. В ходе расследования будет оценена степень соблюдения требований к содержанию и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также выполнение обязанностей по уборке снега и наледи должностными лицами.

Влас Северин