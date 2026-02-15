Депутат Госдумы от Татарстана Прокофьев требует лишить эксперта Мартынова аттестации

Депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев направил запрос в Министерство культуры России с требованием рассмотреть вопрос о лишении аттестации эксперта Александра Мартынова. Поводом стало заключение специалиста об утрате историко-культурной ценности дома Филимонова — здания, в котором родился революционер Мулланур Вахитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев

Поводом для запроса стали неоднократные нарушения, допущенные экспертом при проведении историко-культурной экспертизы, отмечает депутат в своих соцсетях. Речь идет о несоблюдении принципов научной обоснованности, объективности, полноты исследования и независимости. Как подчеркивает парламентарий, экспертное заключение должно базироваться на фактах и нормах законодательства, а не на личных интерпретациях.

Также в обращении приводится пример экспертного заключения по мемориалу в Ставропольском крае, посвященному памяти защитников Отечества, где специалист сделал вывод об отсутствии необходимости включения объекта в реестр культурного наследия.

Влас Северин