Сербия вступила в борьбу с тройственным союзом

Сербский президент Александр Вучич объявил военный союз Хорватии, Албании и Косово «главной угрозой для Сербии», анонсировав ответные меры и ускоренное перевооружение своей армии. Так Белград отреагировал на состоявшиеся на этой неделе встречи начальников генштабов Хорватии, Албании и Косово в албанском городе Шкодер и их министров обороны на конференции по безопасности в Мюнхене. Руководство НАТО фактически поддержало военное взаимодействие двух своих членов — Хорватии и Албании с Косово, заверив, что оно способствует региональной стабильности. Впрочем, в Белграде так, похоже, не считают. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

«Главной угрозой для Сербии» военный союз Хорватии, Албании и Косово президент Александр Вучич назвал, общаясь с сербскими журналистами в Мюнхене в ходе международной конференции по безопасности. «Военный союз является высшей формой объединения различных армий, поэтому нас это очень тревожит и мы воспринимаем это как самую серьезную угрозу для Сербии»,— заявил сербский президент. При этом он заверил, что тройственному союзу «не удастся совершить нападение на Сербию, у которой хватит сил не допустить этого».

В качестве ответных шагов на укрепление союза Хорватии, Албании и Косово Александр Вучич анонсировал рост военных расходов Сербии и ускоренное перевооружение ее армии.

По словам президента, до сих пор на нужды сербской армии шло до 18% продукции ВПК страны, а остальное направлялось на экспорт, «отныне же армия Сербии будет получать до 30–40% отечественной военной продукции».

Жесткие заявления сербского президента последовали после состоявшей на этой неделе встречи начальников генштабов Хорватии, Албании и Косово в албанском городе Шкодер. Там они, в частности, договорились провести в нынешнем году первые совместные военные учения «в соответствии со стратегической концепцией НАТО и евроатлантическими целями». Министры обороны трех этих стран провели отдельную встречу и в ходе мюнхенской конференции.

Еще до заявления сербского президента на встречи в рамках тройственного союза жестко отреагировали в правительстве Сербии. В сербском Минобороны предупредили, что «попытки через региональное военное взаимодействие дополнительно укрепить так называемые Косовские силы безопасности представляют собой серьезную угрозу миру и стабильности в регионе». А министр по делам евроинтеграции Сербии Неманя Старович, назвав встречу в Шкодере «скандальной провокацией», заявил: «Что является истинной целью этого, если не окружение и устрашение Сербии? Необдуманный шаг НАТО сознательно разрушает хрупкий мир в регионе».

Резко негативное отношение к тройственному союзу Сербия последовательно выражает с самого момента его формирования в марте прошлого года. Тогда министры обороны Хорватии, Албании и Косово подписали соглашение о взаимодействии в военной области. Документ предусматривает военное взаимодействие участников, совместную подготовку кадров и проведение совместных учений, противодействие внешним угрозам, включая киберугрозы и кампании дезинформации, а также обмен развединформацией и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны».

Хорватия, Албания и Косово выразили готовность подключить к соглашению и другие страны.

Сербия тогда обвинила соседей в «запуске гонки вооружений в регионе». Остро реагировал Белград и на каждую последующую встречу в рамках военного взаимодействия трех стран. И вот теперь впервые устами своего президента объявил тройственный военный союз «главной угрозой для Сербии».

Сгладить реакцию Белграда на активности тройственного союза попыталось руководство НАТО. Заместитель генсека альянса Радмила Шекеринска в интервью сербскому агентству «Бета» выразила уверенность в том, что участники этого союза способствуют региональной стабильности. «Албания и Хорватия — не только надежные и ценные союзники внутри альянса, они вносят важный вклад в мир и стабильность в регионе»,— заверила замгенсека, добавив, что «принадлежность к НАТО не исключает участия его членов в иных военных соглашениях с третьими странами». Впрочем, судя по крайне жесткой реакции Белграда, там так не считают.

Геннадий Сысоев