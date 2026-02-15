В Пермском крае СК проводит проверку по факту смерти владельца компании «Дома Дом»

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка обстоятельств смерти Алексея Антипкина. Погибший — основатель мебельного центра «Дома Дом». Как сообщил следственный орган, 13 февраля поступило заявление, что мужчина ушел из своего дома в деревне Заозерье и не вернулся. «В ходе поисков 15 февраля в дневное время тело пропавшего без вести гражданина было обнаружено на льду реки Кама. По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер. Для установления причин его гибели следователем СК России назначено проведение судебно-медицинской экспертизы»,— говорится в сообщении следственного управления.