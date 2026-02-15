Татарстан вошел в список регионов с наибольшим приростом зарплат в 2025 году

В 2025 году наибольший рост заработных плат среди российских регионов зафиксирован в Татарстане, Магаданской области и Республике Алтай. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Татарстане и Магаданской области средние доходы выросли на 26% по сравнению с ноябрем 2024 года. В Республике Алтай рост составил 20%.

В число регионов с наибольшим ростом зарплат также вошли Крым и Тамбовская область, где доходы увеличились на 19%. В Воронежской области рост составил 18%. В Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, Пензенской и Нижегородской областях зарплаты выросли на 17%.

Влас Северин