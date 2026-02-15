Иностранное судно врезалось в причал и повредило кран в порту Усть-Луга

В порту Усть-луга иностранное судно совершило навал на причал и повредило портальный кран. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, судно не рассчитало маневр в связи с ледовой обстановкой. В результате инцидента никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло, судно не получило пробоин.

Транспортная полиция и Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начали проверки по факту происшествия.

Артемий Чулков