Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Сергиевом Посаде

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Сергиевом Посаде. Об этом сообщило МЧС России в Max.

Инцидент произошел на улице Митькина. По уточненной информации, взрыв произошел из-за падения наледи на арматуру газового баллона в двухэтажном доме. Огонь распространился на все здание и два соседних дома.

Пожар локализован на площади 244 кв. м. Пострадавших доставили в больницу. На месте работают подразделения пожарной охраны Сергиево-Посадского гарнизона, бригады скорой помощи, экипажи УМВД и другие службы. Задействованы 10 единиц техники и 29 человек личного состава.