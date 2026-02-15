В Екатеринбурге прошли мероприятия в память воинов-интернационалистов

В Екатеринбурге прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, служивших за пределами страны. События состоялись в рамках месячника защитника Отечества и были приурочены к памяти воинов-интернационалистов.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, сенатор Виктор Шептий, представители администрации города, депутаты, ветераны боевых действий, а также члены ветеранских и молодежных общественных организаций.

День памяти связан с завершением вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. В конфликте участвовали более 8 тыс. жителей региона, 242 из них погибли. «Мне было десять лет, но я помню, как эту новость обсуждали в нашем дворе. Помню кадры хроники по телевизору: переход советской военной техники через границу, солдаты на броне, развевающееся знамя»,— написал у себя в соцсетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона выразил уважение к военнослужащим, погибшим в локальных конфликтах, и поблагодарил ветеранов за службу. Он отметил, что ветеранское сообщество играет важную роль в сохранении исторической памяти и воспитании молодежи.