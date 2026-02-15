На магаданском прииске намыли дело

В Магаданской области завершено расследование уголовного дела известного местного золотопромышленника Сергея Булекова. Ему инкриминируется незаконная добыча золота на 100 млн руб. и легализация преступных доходов. По версии следствия, бизнесмен, не имея лицензии, добыл драгметалл на одном из приисков и провел его через компанию, ведущую добычу в другом месте. Золотопромышленник вину не признает.

По данным источников “Ъ”, в ближайшие дни следователь УМВД по Магаданской области намерен направить материалы уголовного дела, по которому проходит владелец и руководитель компаний «МагЗолотоИнвест», «Карьер» и еще ряда других фирм Сергей Булеков, в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигуранты и адвокаты фактически завершили ознакомление с материалами расследования. Золотопромышленнику, работающему в этой отрасли уже четверть века, инкриминируется незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный организованной группой по предварительному сговору (ч. 5 ст. 191 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой (ч. 2 ст. 171 УК РФ), и легализация преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В зависимости от роли каждого по этим статьям проходят и трое сотрудников компаний Сергея Булекова.

По версии следствия, в период с июня по август 2022 года Сергей Булеков, не имея необходимой лицензии, организовал добычу золота на месторождении на ручье Солнечном, в 500 км от областного центра. После этого драгметалл, как считают в областном УМВД, был вывезен на другое предприятие бизнесмена — на шлихообогатительную фабрику, обработан, а позже отправлен на аффинаж и реализацию.

На ручье было изъято около 2,1 кг золота на 7 млн руб., а через обработку и, соответственно, легализацию, прошло, по подсчетам следствия, еще более 23,35 кг золота на 91,3 млн руб. Общая сумма и фигурирует в уголовном деле как причиненный государству ущерб.

Один из адвокатов Сергея Булекова Сергей Князькин подтвердил “Ъ” информацию о скором направлении материалов дела в прокуратуру. Всего в деле 20 томов, уточнил защитник, и фигуранты, и их адвокаты с ними уже фактически ознакомились. И сам Сергей Булеков, и его подельники вину не признают. Недавно все они были отпущены следователем под подписку о невыезде.

По версии защиты, на самом деле на золотоносном участке на ручье Солнечный в 2022 году драгметалл добывали черные старатели. Сергей Булеков и владельцы соседних участков, утверждают адвокаты, сообщали о нелегалах в правоохранительные органы, и один из организаторов подпольного бизнеса был привлечен к ответственности областным управлением ФСБ. Тогда силовики заглянули и на прииск Сергея Булекова, где нашли более 2 кг золотоносного концентрата. Однако тогда полиция в возбуждении дела по факту незаконной добычи драгоценного металла ООО «МагЗолотоИнвест» отказала в связи с отсутствием события преступления, сообщил Сергей Князькин. По его словам, у руководства компании имелась лицензия на проведение поисково-оценочных работ, а изъятое золото считалось «попутно извлеченным самородным». Однако позже дело все же было возбуждено, но в отношении неустановленных лиц. И лишь спустя три года обвинение предъявили Сергею Булекову и его сотрудникам. «Считаем его возбужденным незаконно, так как золото было добыто на основе имеющейся поисковой лицензии, а потом следователь искусственно его смешал с законно добытым золотом на участках Утинское и Арик, где имелись лицензии на добычу»,— заявил адвокат. «Для всех легальных золотопромышленников опасно появление новой практики толкования норм ст. 191 УК РФ, как в нашем деле, когда возможная чрезмерная попутная добыча золота при работах по лицензии преподносится как уголовное преступление»,— считает господин Князькин, отмечая, что его подзащитного фактически приравняли к черным старателям.

Сергей Сергеев