В Самаре готово основание на строящейся станции метро «Театральная»

Подрядчик закончил подготовку жесткого основания в левом перегонном тоннеле строящейся станции метро «Театральная» в Самаре. Об этом сообщил министр строительства региона Александр Фомин.

«Метростроители трудятся в круглосуточном режиме, ведя укладку путей, укрепление сводов и монтаж инженерных сетей»,— говорится в сообщении.

Одновременно с этим чиновники подготовили план восстановления инфраструктуры. В течение 2026 года откроют проезд по участкам улиц, закрытым из-за строительства метро в Самаре. Территории благоустроят. Движение транспорта на этих участках будет восстановлено.

Строительство «Театральной» планируется завершить в декабре 2026 года и открыть в первом квартале 2027 года. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции.

Георгий Портнов