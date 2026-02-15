Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ и 222 сбитых БПЛА

Российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в течение суток удары также наносились по позициям украинских подразделений в 147 районах.

Кроме того, в Минобороны заявили об уничтожении за сутки 222 беспилотников самолетного типа. Как уточнили в министерстве, всего с начала специальной военной операции уничтожено более 114 тыс. дронов ВСУ.