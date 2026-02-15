В Прикамье следователи устанавливают обстоятельства гибели людей при пожаре

Чернушинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двух мужчин 1998 и 1992 года рождения. Как сообщило следственное управление, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара в частном доме сотрудниками МЧС. По предварительным данным, пожар возник в результате замыкания электропроводки. «Следователем территориального отдела проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— указано в сообщении.