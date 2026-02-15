Тела четырех человек нашли на местах пожаров в Петербурге

На месте пожаров в Калининском и Курортном районах Санкт-Петербурга обнаружили тела четырех человек. Об этом сообщили в 15 февраля пресс-службе городского ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в доме 4 по Центральной улице в поселке Песочный Курортного района поступил в 3:50. Пламя полностью охватило одноэтажное строение площадью 12 х 15 метров. Ликвидировать пожар удалось к 7:06. При разборе завалов нашли тела трех погибших.

О пожаре в доме 104 к. 1 по Гражданскому проспекту в Калининском районе сообщили в 5:56. По данным «Ъ Северо-Запад», тушением занималась пожарно-спасательная часть № 75 Калининского района. Огонь распространился по площади 7 кв. м в однокомнатной квартире. Возгорание потушили к 7:11, на месте нашли тело погибшей женщины.

UPD: СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) по факту обнаружения трупов в Песочном.

Артемий Чулков