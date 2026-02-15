Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании

12 февраля на Бермудских островах в возрасте 12 лет умер кот Палмерстон, занимавший пост главного мышелова МИД Великобритании. О его смерти сообщили в официальном аккаунте «пушистого дипломата» в X.

«Палми был особенным членом команды правительственного дома на Бермудах и любимым членом семьи»,— указано в публикации.

Палмерстон был взят из приюта Battersea Dogs & Cats Home и в 2016 году назначен главным мышеловом. В 2020 году он завершил службу.

Коты десятилетиями занимают заметное место в британской политической жизни. У Уинстона Черчилля жил кот Нельсон, а Хамфри служил главным мышеловом Кабинета министров при Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и недолгое время при Тони Блэре.

Нынешний главный мышелов Даунинг-стрит Ларри отмечает 15 лет на посту и считается символом преемственности британской политики.