Оттепель уступила место морозам

На смену оттепели в Москву вновь пришли морозы. На дорогах — гололедица. Температуру воздуха в субботу, 14 февраля, синоптики назвали близкой к рекорду 1960 года. Однако уже к утру воскресенья столбик термометра опустился сразу на 10 градусов. Из-за резкого перепада температуры на дорогах образовалась гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Из-за погодных условий возрастает риск аварий, особенно на крупных трассах, заметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Подобные перепады, когда из +3 мы уходим в -13, и сначала все тает, а потом ударяют неслабые морозы, естественно, провоцируют гололедицу, которая образуется везде. Конечно, это будет большим испытанием для водителей и пешеходов. Будут аварии, прежде всего на крупных магистралях, там, где происходят многочисленные перестроения, люди будут терять управление. Грузовики, как всегда, забыв про цепи противоскольжения, станут стопорить движение на съездах на тот же МКАД. Естественно, в эти "дни жестянщика" лучше бы воздержаться от поездок.

Огромное количество автомобилистов, к глубокому сожалению, будут водить так, как будто они находятся на сочинском автодроме в разгар сезона. Понятно, что от таких надо держаться подальше».

До конца февраля потепления больше не ожидается. Впрочем, не будет и обильных осадков, отметил начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков:

«Зона между холодом и теплом проходит практически от Минска до Москвы и дальше на восток. Уже температура будет минусовой: от -1…-3 в центре города, до -5…-7 — на севере. Особых осадков не ожидается, но будет гололедица. Надо быть аккуратным. Где не обработано солью или антигололедом, будет скользко. И этот минус останется и на следующей неделе. Очередной циклон с юга пройдет, но он заденет в основном юг, юго-восток Московской области и соседние регионы — Тулу, Рязань, Тамбов — и уйдет на Волгу.

Нас немножко заденет небольшим снегом, сантиметра, может быть, 2-3 выпадет. Основной снег подойдет к нам где-то к 19 февраля. Возвращаемся к зимней погоде».

По предварительным прогнозам, облака затянут небо на всю следующую неделю. Солнечно будет лишь во вторник, 17-го февраля.

Анна Кулецкая