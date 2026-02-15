В пермской сети по продаже техники для туризма остался один владелец

В ООО «Дилос-Экстрим» изменился состав учредителей. Из их состава вышел экс-гендиректор общества Дмитрий Соснин. Сведения об этом содержатся в базе Rusprofile. Принадлежавшими господину Соснину 85% компании теперь владеет ООО «Фан-клуб», еще 15% — нынешнему директору компании Евгению Копыгину. Единственным владельцем ООО «Фан клуб» является также господин Копыгин. Проданная доля — в залоге у Дмитрия Соснина. В декабре прошлого года Евгений Копыгин также занял пост директора компании, сменив на этом посту господина Соснина.

Дмитрий Соснин также является собственником ООО «ДиэСаЙ» (оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом). Господин Копыгин владеет московскими ООО «ОКБ Моторы» и ООО «Формула Д» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, неспециализированная оптовая торговля) и пермскими ООО «Фан-клуб» и ООО «Имперское» (розничная торговля в специализированных магазинах, охота, отлов и отстрел диких животных). «Дилос-Экстрим» занимается продажей квадроциклов, снегоходов, катеров и лодок.