ТАСС: не сдавших практику будущих водителей могут обязать пересдавать теорию

В России готовят изменения правил сдачи экзаменов на водительские права. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, кандидатов, которые не смогут сдать практическую часть вождения в течение шести месяцев с даты успешной сдачи теории, обяжут повторно сдавать теоретический экзамен.

В настоящее время проект постановления МВД дорабатывается и скоро будет направлен на рассмотрение в правительство. Если предложение будет принято, то после истечения шестимесячного срока не сдавшим практику назначат повторную проверку знаний правил дорожного движения. Повторный теоретический экзамен должен быть проведен не позднее 30 календарных дней после окончания данного срока.

Действующее законодательство не требует пересдачи теории, если практический экзамен не пройден в отведенное время, однако инициаторы реформы считают это недостатком. По их мнению, длительное затягивание с практической частью может привести к устареванию или забыванию теоретических знаний у кандидатов.