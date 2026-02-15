Главный синоптик Петербурга назвал 15 февраля самым холодным днем этой зимы

В воскресенье, 15 февраля, в Санкт-Петербурге была зафиксирована самая низкая температура с начала зимы. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На 9:00 температура воздуха в центре Северной столицы составляла -23,5 градуса. На большей части территории города столбики термометров опустились еще ниже — до -26…-27 градусов. К середине дня солнце нагреет город до -12…-13 градусов, отметил синоптик.

«В центре Санкт-Петербурга это первая такая низкая температура воздуха этой зимой, за -20 градусов. Напомню, 1 февраля было -19 градусов. В феврале такая температура была только в 2021 году, тогда в середине месяца, 18 февраля, мороз достигал -24,5 градуса в центре города»,— рассказал господин Колесов.

В прошлый раз подобные показатели фиксировали в 2024 году: на протяжении семи дней температура была ниже -20 градусов, рекорд мороза отметили 4 января — -25,3 градуса.

Артемий Чулков