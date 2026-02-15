СКР возбудит уголовное дело после стрельбы в подростка в Невинномысске
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание начать расследование по факту хулиганства подростков (ст. 213 УК РФ), стрелявших в сверстника из пневматического оружия. Об этом сообщает информационный центр СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По распространенной в соцсетях информации, в Невинномысске компания подростков выстрелила в сверстника из пневматического пистолета.
«Мать пострадавшего написала заявление в полицию, однако по результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела»,— отметили в ведомстве.
По данному факту организована процессуальная проверка.