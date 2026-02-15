В Самаре двух лебедей, найденных в замерзшем пруду, разместили в парке Металлургов

Двое диких лебедей, которых жители Самары обнаружили в промерзшем водоеме, размещены в парке Металлургов. Об этом сообщает глава города Иван Носков.

«Обе птицы прошли ветеринарное освидетельствование, которое подтвердило: птицы в целом здоровы, только у одного лебедя есть признаки повреждения крыла»,— говорится в сообщении.

По словам чиновника, самочувствие птиц удовлетворительное. Они оперяются, полноценно питаются и плавают в полынье, которую поддерживают для лебедей сотрудники парка. До этого в декабре 2025 года в парк Металлургов поступили из Отрадного двое птенцов лебедей. Иван Носков отметил, что пернатые в полном порядке: «меняют пух на перо, адаптировались, здоровы и веселы (если можно так сказать про птицу)».

В настоящее время в парке Металлургов живут семь птиц: пять лебедей, один гусь и одна индоутка. Сотрудники обеспечивают уход за пернатыми и готовят для них блюда по индивидуальному меню.

Георгий Портнов