В Оренбуржье спортшкола выплатит компенсацию подростку, на которого рухнул теннисный стол

Грачевский районный суд Оренбургской области обязал спортшколу выплатить несовершеннолетнему компенсацию морального вреда, причиненного в результате падения на ребенка теннисного стола. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что инцидент произошел на занятии в ноябре 2024 года. На ребенка упал теннисный стол, и он получил травмы.

Прокуратура обратилась с иском в суд и потребовала взыскать с учреждения моральный вред. Суд удовлетворил иск частично и обязал спортшколу выплатить 150 тыс. руб. Прокуратура оспорила это решение в высшей инстанции. В итоге областной суд увеличил размер компенсации до 150 тыс. руб.

Георгий Портнов